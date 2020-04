Millist hooldust vajab ratas pärast talve? 

Hoolikalt puhastatud kett vajab ka korralikku õlitust. Õli tuleks ketile panna kõigest 3-4 tilka ja vändata paar tiiru, nii et sõites valgub õli ketilülide vahele ise laiali. Seejärel peaks laskma ketil veidi seista ning siis tuleks üleliigne õli lapiga ära pühkida, sest liialt õline kett hakkab muidu kärmelt tolmu ja muud mustust koguma. Tasub ka tähele panna, et rattaketti tuleks kindlasti õlitada spetsiaalselt selleks mõeldud ketiõliga, mitte köögikapilt haaratud toiduõliga.

Üle talve seisnud ratas tervitab kevadet sageli tühjaks visisenud rehvidega, mis aga ei ole tingimata märk august rattarehvis, vaid lihtsalt vihje kevadhooldusele. Lihtne käsipump aitab rehvid taas sõidukorda sättida, kuid oluline on tähele panna, et rehvidesse pumbataks täpselt nii palju õhku, kui on rehvi äärele märgitud.