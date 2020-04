Hea uudis: karantiini ajal on iga neljas inimene hakanud kodus trenni tegema 

Kuigi päevane sammude arv võib koduseinte vahel jääda soovitatust oluliselt väiksemaks, siis paljud inimesed on avastanud enda jaoks kodused individuaaltreeningud, ilmneb Huawei tellitud uuringust, mille viis läbi uuringufirma RAIT Faktum & Ariko. Internetist leiab laias valikus erinevaid videoid, mille järgi harjutusi teha või inspiratsiooni koguda. Kui elurütm on ootamatult muutunud, siis treeningharjumused nii lihtsalt ei kao.

Inimeste sportimisharjumuste uuringust karantiiniperioodil selgus, et 38% vastanutest on lähiajal hakanud rohkem kodus iseseisvalt treenima. Sellele on kaasa aidanud erinevad telefonirakendused, treenerite õppevideod ja spordiklubide tasuta online trennid, mida inimesed on julgelt kasutama hakanud.