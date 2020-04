Kepikõnd – sport või liikumisharrastus? 

• kerge – rasked kepid tekitavad pingeid õlavöötmes ja väsitavad randmeid,

• tugev – liialt läbi painduvad kepid takistavad edasiliikumist, koormavad liigeseid ja purunevad kergemini,

• vastupidav – tihtipeale on kauplustes müüdavad üliodavad teleskoopkepid rasked ja purunevad liitekohalt kergesti,

Kõige värskemad Liigume uudised otse sinu postkasti • kummist asfaldiotsikutega – võimaldab kõikjal liikuda liigse mürata ja liigeseid põrutamata.

Väga tähtis on kepi õige pikkus. Rusikareegel sobiva pikkusega kepi valikul on selline: kõnnikepp on sobiva pikkusega, kui toetada küünarnukk keha ligi ja hoida kepi käepidemest nii, et kepp toetub maha ja käsivars on paralleelne maaga – küünarliigese nurk peab olema 90 kraadi. Toodetakse nii ühes tükis kui reguleeritavaid keppe. Nende valik sõltub mitmest tegurist: harrastaja kehalisest vormist, kõndimiseks kasutatavast pinnasest, maastiku reljeefist ja ka ilmastikuoludest.

Jalanõud: ka jalanõudel on liikumise seisukohalt määrav tähtsus – õige suuruse ja kujuga jalats muudab liikumisharrastuse nauditavaks. Kõndimiseks ja jooksmiseks mõeldud jalanõud toetavad jala võlvi ja hoiavad jala õiges asendis. Jalatsimaterjali elastsus ja pehmus mõjutavad samuti jalgade tegevust. Tähtis on talla kannaosa piisav kumerus, et oleks mugav üle kanna „rulluda”.

Kepikõnni tehnika

Optimaalse füsioloogilise efektiivsuse saavutamiseks on oluline käimiskeppe õigesti kasutada. Tähtis ei ole mitte ainult samm, vaid õige tehnika tagab selle, et lihased on keppe kasutades maksimaalselt aktiveeritud. Suurema lihastöö tõttu stimuleeritakse ainevahetust, vereringlus kiireneb ja treening tugevdab südame-veresoonkonda. Õige tehnika on vajalik ka vigastuste ning liigeste ülekoormuse vältimiseks. Kepikõnni tehnika on lihtne: käed ja jalad töötavad nagu tavalisel kõnnil, samm on võrreldes normaalkõnniga aga pisut pikem. See suurendab energiakulu ja on täiendavaks jõutreeninguks jalalihastele. Käiakse vahelduvalt vastaskäsi-vastasjalg, kere veidi ettepoole kallutatud.