Millest tekib lihaspinge? 

Neuroloog-taastusarst Vaike Kabel nendib portaalis Kodus, et lihast ärritab ka näiteks külm, mis viib lihase pingesse.

Kui pingutad lihase mingis vales asendis üle – see ei saa vahepeal korralikult lõtvuda ega puhata –, ja kui see kestab kaua, jääbki lihas pingutatud asendisse ning tekib lihaspinge. Sel juhul on häiritud lihase ainevahetus, organismi hakkab kuhjuma laguaineid ning lihases tekib toitainete vaegus.