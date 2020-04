VIDEO | Harjutusprogramm kehaliselt aktiivsetele inimestele 

Ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja Tauno Koovit selgitab, et liikumine on oluline igas vanusegrupis ning määrav on liikuva eluviisi järjepidevus. „Et aga Eestis ja mujal maailmas kehtiva eriolukorra tõttu on inimeste liikumisvõimalused piiratud, koostasime kolm kodust harjutuskava, mida saab hõlpsasti kodustes või kontoritingimustes järgida."