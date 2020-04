Seitse toiduainetegruppi, mille kodused varud toetavad tervislikku toitumist 

Eriolukorra alates ei olnud harvad juhtumid, kui paljud meist krahmasid esimese emotsiooni põhjal koju palju toitu. Ärevuses tehtud ostud aga ei pruugi pikas perspektiivis kuigi kasulikud olla. Näiteks rikneb osa toiduaineid väga kiiresti ning nii tuleb palju toitu ära viskata. Toidu raiskamise hirmus võib aga juhtuda see, et süüakse topeltkogus ning võetakse vähese liikumisvõimaluse tõttu kaalus juurde.



Taimne Teisipäev jagab paari praktilist nippi, mille alusel oma järgmiste nädalate menüüd planeerida:



Mõtle, mida sa tavaliselt sööd. Ära osta toiduaineid, mida sa kunagi proovinud ei ole või mis sulle ei maitse, sest need kipuvad kappi vedelema jääma.