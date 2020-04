Viis põhjust, miks sa ei saavuta treenides oodatavaid tulemusi 

Pane enda jaoks paika reaalne ja täpne aeg, mis ajaks soovid eesmärki saavutada. Sea enda jaoks rutiin ja hoia sellest kinni, ükskõik mis takistused vahepeal ette tulevad. Oluline on endasse uskuda ja säilitada positiivne mõtteviis. Meil kõigil on perioode, kus ei suuda hoida oma plaanist ja visioonist 100% kinni, ja me tahame, et sa teaksid, et SEE ON VÄGA OK! Meil kõigil on see samamoodi! OLULINE! Et alati jätkaksid sealt, kust jäid pooleli, sest iga samm edasi on sageli teekonnal 2 sammu tagasi.