Hea uudis! Intervalltreening aeglustab vananemist 

Workout Box vahendab uuringut, mille käigus leidsid teadlased, et inimese oodatavat eluiga on võimalik pikendada isegi kuni kümme aastat. Seda juhul, kui ininene lisab oma igapäevaellu kõrge intensiivsusega treeningud. Näiteks jooksmise või intervalltreeningu.

Teadlasete läbiviidud katse, milles osales 5833 inimest, näitas, et kui inimene treenib viis korda nädalas 30 - 40 minutit korraga, on tema keha tegelikust vanusest kümme aastat noorem. Neil inimestel on ka raku tasandil kõige vähem ilminguid vananemisele võrreldes nendega, kes pole eriti sportlikud või eelistavad teha kergemat trenni.