Personaaltreener: „Eelistagem kodumaist tootjat ka kriisi ajal!“ 

Tänapäeval on toitumine väga segaseks läinud ja inimestel on justkui arusaam, et mida keerulisem on roog, seda parem kehale. Personaaltreener lükkab selle väite ümber ning rõhutab, et inimene peab ise aru saama, mida ta toidu valmistamisel kasutab. Kodumaistest puu- ja köögiviljadest ning kohaliku tootja lihatoodetest söögi tegemine on piisav selleks, et toitumine oleks tervislik ja jätkusuutlik.

Siimu enda reegliks on, et kõik, mis Eestis kasvab, toob ta maalt. „Soetan võimalikult palju köögi-, puu- ja juurvilju tuttavatelt ja pereliikmetelt, kes neid ise kasvatavad. Ülejäänud, mis puudu jääb, ostan poest. Liha on üks nendest, kuid valin ka selle puhul alati kohaliku tootja,“ räägib treener. „Lihas on minu jaoks oluline kõrge valgusisaldus ja madal küllastunud loomsete rasvade hulk.“

Kuidas kodumaine liha poes ära tunda?

Rakvere toodetel viitab kodumaisusele loomulikult brändi nimi aga ka märk Eesti Siga. Poes Siim enamasti jälgib, mis päritolumaa toiduasju ta ostukorvi paneb, kuid ta tunnistab, et võiks seda senisest rohkem teha. „Liiga spetsiifiliseks ma päritoluriiki uurides ei lähe, kuna üldiselt saab juba pakendikujundusest ja sellel olevatest tekstidest päris kiiresti aru, kas tegemist on kodumaise tootjaga,“ ütleb Siim

Ka teiste toiduainete puhul on Siimu jaoks väga oluline, et tooraine oleks kohalik. „Sellel on säilivusaeg lühem, mis tähendab, et ka toode ise on värskem. Mida kaugemalt toit tuleb, seda pikemad on tarneajad. Tänane olukord on tarbija jaoks vist parim näide mõistmaks, miks kohalik tootmine on oluline ja miks me seda toetama peame,“ sõnab Siim.

Riiklik järelevalve

Lihatoodete puhul on kohalikul tasemel tugevam kontroll ja järelevalve selle üle, mis tingimustes loomad kasvavad ning kuidas ning milline liha poeletile jõuab. „Tavainimene detailideni üldiselt ei süvene (ja ei peagi süvenema), millised nõuded on loomade ja viljade kasvatamisele seatud. Kuid info kättesaadavus on täna nii lihtne, et inimene saab soovi korral olla kursis, millised lisaained on lihatoodetes ning millistes tingimustes loomad kasvavad.“