ÕUES LIIKUDES ÄRA UNUSTA: nahk vajab päikese eest lisakaitset 

Hoidu ülehooldamisest

Põlme sõnul võib aastaaegade vaheldus tuua kaasa muutusi nahatüübis, mistõttu tuleks oma nahka jälgida ja valida hooldustooted sellele vastavalt. “Kuigi paljusid kimbutab kevadeti just kuiv nahk, siis paljudel on vastupidi - ehkki nahk on talvel kuiv ja ketendav, muutub kevadel nahk normaalseks või isegi rasuseks,” toob kosmeetikakonsultant näite.

Foto: PantherMedia/Scanpix





Ta hoiatab, et kui kevadel tekib paljudel soov oma nahka turgutada, on siiski oluline nahka mitte üle hooldada. “Soovitan valida endale õrnatoimelise, kuid tõhusa puhastusvahendi, mida peaks kasutama hommikul ja õhtul. Üle kahe korra päevas aga ei ole vaja nahka puhastada,” soovitab Põlme.



Puhastusvahendi kõrval võiks olemas olla niisutav kreem, mida peale puhastamist nahale kanda. “Naha turgutamiseks võiks kasutada ka seerumit, eriti hea, kui see sisaldab C-vitamiini, sest see muudab naha säravaks. Oluline on aga meeles pidada, et väga paljude erinevate aktiivsete komponentidega hooldustooteid ei ole soovitatav korraga kasutada,” märgib Põlme.



Kord nädalas või õrnema naha puhul üle nädala võiks nahka koorida õrnatoimelise koorijaga. “Eriti soovitan puuviljahapetega koorijaid, mis sobivad ka õrnemale nahale,” räägib Põlme. Koorimine aitab eemaldada surnud naharakud ning muudab naha säravamaks ja värskeks. “Kindlasti ei ole hea koorida nahka liiga palju, piirduda võiks kord nädalas või üle nädala koorimisega. Samuti peaks olema ettevaatlik teradega näopesugeeliga, sest need võivad pikaajalisel kasutamisel nahka kuivatada,” hoiatab Põlme.

Toeta toitumisega



Peale koorimist on õige aeg kasutada näomaske, mille valikul tuleks eelkõige lähtuda nahatüübist. “Väga populaarsed on kangasmaskid, mida on lihtne kasutada ning mille valik on lai. Kuiva naha korral võiks proovida hüaluroonhappesisaldusega maske,” soovitab Põlme.

Kreete Põlme Foto: Erakogu