Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president: "Lepi kokku personaaltreeningud vabas õhus või mõne digitaalse kanali kaudu kodus" 

Toimetas Silja Paavle , täna, 14:17

Ergo Metsla Foto: Siim Kinnas

“Viimaste nädalate kriitilised arengud kiiresti leviva uue viirushaigusega on destabiliseerinud maailma ja Eesti majanduse ning löönud segi meie kõigi isiklikud plaanid ja unistused. Võistlused on ära jäetud või edasilükatud, spordiklubid suletud ning personaaltreenerid tööta. Paraku tuleb selle olukorraga leppida, säilitada usk ja optimism ning olla eeskujuks teistele. Kulturism ja fitness on täiskasvanute arvestuses ülekaalukalt Eesti kõige suurema harrastajate arvuga spordiala. Kutsetunnistusega treenerite hulk üks suuremaid Eestis ning meie treenereid ettevalmistavad koolitused tipptasemel,” ütleb oma üleskutses Eesti kulturistmi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla.Võistlevad sportlased ja neid ettevalmistavad treeneridKahtlemata on käesolev kriis kõige valusam kõigile meie võistlevatele sportlastele – nii amatööridele kui profisportastele ja nende pühendunud treeneritele. Paljudel teie hulgast on või oli pooleli ettevalmistus ning plaanid ja eesmärgid paigas.