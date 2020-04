Korras närvisüsteem ja parem immuunsus: just seepärast peaksid praegusel ajal ka kala sööma! 

Kui tuntuim D-vitamiini allikas on päikesevalgus, siis põhjamaiselt pimedas keskkonnas ei saa sellele siiski lootma jääda. Paljude jaoks tuleb aga üllatusena, et toiduainetest sisaldab D-vitamiini enim just kalaliha! Seda tänu sellele, et D-vitamiin on rasvlahustuv – ehk organism suudab kõige efektiivsemalt seda omastada rasvasest toidust. Näiteks mõnesajas grammis forellifilees sisaldub rohkem päikesevitamiini, kui on inimese päevane normkogus, seega ei ole ka toidulisandite manustamine tingimata vajalik, kui toidulaual on piisavalt D-vitamiinirikkaid toite.