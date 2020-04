Spordiklubi väljakutse: liigu üksi! 

Väljakutses osalemine on lihtne. Lisa lihtsalt spordiklubi kodulehele oma nimi, tehtud sammude arv ning meiliaadress, et võidu korral saaks sinuga ühendust võtta. Kirja saad end panna kas päris- või varjunimega ning andmeid võid sisestada sulle sobiva intervalliga – päevade või nädalate kaupa. Täpsemalt loe sammuarvestuse ja osalemise kohta spordiklubi veebilehelt.



Kõige aktiivsematele liikujatele on spordiklubi välja pannud auhinnad. Peaauhinnaks on stardipakett koos piiranguteta kuukaardi, kehaanalüüsi, ühe personaaltreeningu ja saunalinaga. Kõigile osalejatele kingitakse väljakutse lõppedes sooduskood ja lisaks loositakse kõikide vahel välja 50 eriauhinda.