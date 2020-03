Energia nullis ja väsimus niidab jalust? Siit leiad nipid, kuidas end aidata! 

Kevadväsimus ei ole omaette diagnoos, aga tõepoolest juhtub sageli, et just kevadel tunneme end pärast pikka ja päikesevaest talve energiast tühjana. Confido meditsiinikeskuse arsti Andreas Abeli sõnul võib väsimuse põhjuseid otsida nii elustiilist kui ka mõnest terviseprobleemist. Igal juhul ei maksa väsimusse ja kurnatusse suhtuda ükskõikselt, vaid sellega tuleks teadlikult tegeleda. Vahel saame eristada füüsilist ja vaimset väsimust, kuid Abeli sõnul võivad need esineda ka samaaegselt. Näiteks võib pikaajaline füüsiline väsimus põhjustada ka vaimset kurnatust või vastupidi. Mõlemad nõrgendavad immuunsüsteemi ja teevad vastuvõtlikuks haigustele. Väsimuse põhjuste otsimisel tasub alustada oma igapäeva analüüsimisest ning üle kontrollida mõned olulisemad tervisenäitajad.

Andreas Abeli sõnul saab tasakaalustatud ja toitainerikka toitumise ning piisava liikumisega väsimuse vastu palju ära teha. Väldi valmistoitu ja poolfabrikaate ning söö värskeid puu- ja juurvilju, täisteravilju, lahjat liha, kala, pähkleid ja seemneid ning täiskasvanud peaksid jooma vähemalt 1,5 liitrit vett päevas. Head toitainete allikad on soovituste kohaselt näiteks banaanid, avokaadod, chia seemed, mandlid, lehtkapsas, spinat, kinoa, arbuus, kaunviljad, tsitruselised jpm.

Palju C-vitamiini leidub tsitruselistes, hapukapsas, kiivides, marjades, paprikas jne. Kuigi kevad tundub enne rannahooaega parim aeg dieedipidamiseks, siis igasugune dieeditamine kurnab organismi veelgi. Abel keelitab mitte pidama erinevaid kiiret kaalulangust lubavaid “imedieete”, vaid soovitab eelistada tasakaalustatud toidulauda. Vältida tasub kofeiinirikkaid jooke nagu kohv, tee ja energiajoogid, vaatamata sellele, et need tunduvad ergutavatena. Kokkuvõttes võivad need kurnata organismi ja teha karuteene. Liikuda soovitab Andreas Abel iga päev vähemalt 30 minutit.

Võta stress kontrolli alla

Üks väsimuse põhjustajaid võib olla emotsionaalne ülepinge ja sellest tulenev stress. Kahjuks pööratakse vaimsele kurnatusele liiga vähe tähelepanu ja sageli arvatakse, et see läheb iseenesest mööda. Stressi tunnusteks on keskendumis- ja uinumisraskused, apaatia, isutus, kerge ärrituvus, motivatsioonilangus ning sageli ka lootusetuse tunne. Arsti sõnul on tunnused iseloomulikud depressioonile ning kui need on esinenud igapäevaselt juba kahe nädala jooksul, tuleks kindlasti pöörduda arsti poole.

Stressi vastu aitab kõik, mis loob positiivseid emotsioone ja toetab organismi serotoniini tootmist – näiteks füüsiline liikumine, hea muusika, sõpradega koosolemine, endale meeldivaga tegelemine. Ka apteegist leiab mitmeid lõdvestuda aitavaid looduslikke preparaate ja raviteesid. Miinimumini tasub viia alkoholi tarbimine ning muret põhjustavad tegevused ja mõtted. Sageli ei tule me sellega toime ja siin rõhutab Confido arst stressile võimalikult vara abi saamiseks kindlasti arsti poole pöörduda.