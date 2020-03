Kuhu lähed, personaaltreener? 

Rühma- ja personaaltreeneri amet on muutunud järjest populaarsemaks ja teisalt on suurenenud ka tohutult nõudlus treenerite järgi. Väga lihtne - kus on nõudlus, seal on ka pakkumine. Klubide ja harrastajate kasv on tõstnud vajadust kvalifitseeritud inimeste järele, kes tegeleksid treenijatega kas personaalselt või siis rühmas.

Kvalifikatsiooniküsimus on aga see, kus spordiklubide teed lähevad eri radu. Paljudes klubides on vaid rühmatreenerid, kellel on läbitud vaid mõne kindla treeningstiili instruktorikoolitus, kus tihtipeale inimkehast kui sellisest ei õpetata just palju. Keskendutakse vaid tehnilisele osale ning laiem pilt, missioonitunne ning arusaam, et vormitakse ja voolitakse teist inimest, jääb hoomamatuks.

Konkurents treenerite koolitamisel on aga tunduvalt tõusnud. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit koolitab tulevasi jõusaali- ja personaaltreenerid ning annab välja EOK kulturismi ja fitnessitreeneri kutset. Samas on turul mitmeid eraettevõtteid, kes väljastavaid koolituste tunnistusi, kuid mis ei ole aga treenerikutsed. Siit koorubki selge väljakutse inimesi koolitavatele liitudele – kuidas korraldada koolitused, nii et need oleksid huvitavad ning mille sisu põhjendab ära koolituse kulukuse treeneri rahakotile? Kasu treenerile peab olema tema enese jaoks selgelt mõistetav, treenerikutse omamine hea mainega ning aateline. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit on panustanud väga palju sellesse, et koolituste läbimise kasulikkust tunnetataks ning enese pidev harimine tõstaks treeneri igapäevatöö kvaliteeti.

Eile ametis, täna töötu – karm reaalsus

Viimaste nädalate kriitilised arengud uue kiiresti leviva uue viirushaiguse alistamiseks tõid kaasa ka kriisimeetme, mis sätestas liikumis-ja viibimiskeelu paljude jaoks nii igapäevaselt külastatavates kohtades – avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, spordiklubides, ujulates. Kui treenijad asetati sundolukorda võtta tavapärase kehalise aktiivsuse säilitamiseks kasutusele kõikvõimalikud kodused vahendid ning hoida end liikumises lihtsalt ohtra jalutamisega, siis klubidel ning sealsel personalil on olevik ja tulevik tumedamates toonides.

Janika Koch-Mäe Foto: Siim Kinnas

Klubide päevapealt sulgemine tekitas neile äärmiselt suure finantssurve ning ambitsioonikate uuendus-ja laienemisplaanide asemel tuli hakata tegelema kulude nulliviimisega.