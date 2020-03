APTEEKER ANNAB NÕU: eriolukorras toimi kevadstressi seljatamiseks just nii 

Apteekri sõnul soodustavad kevadväsimuse teket keha füsioloogilised protsessid. “Seoses soojemate ilmade ja suurenenud päikesevalgusega muutuvad kehas erinevate hormoonide tasemed. Meie keha hakkab üha rohkem melatoniini asemel tootma serotoniini. Selline kõikumine võib kehale ja vaimule aga mõjuda kurnavalt,” räägib Baar.

Lisaks on kehal vaja kohaneda ka kellakeeramisest tuleneva uue ööpäevarütmiga. “Tavaliselt annab kevadväsimus ennast enim tunda aprillikuus, kuna märtsi lõpus keerame kellad suveajale, mis tähendab tavapärasest uneajast tunni võrra vähem uneaega,” selgitab Baar.

Foto: Panthermedia

Oma roll kevadväsimuse väljakujunemisel on ka toitumisel. “Kuna ilmad lähevad soojemaks, tekib paljudel mure suveriietesse mahtumise pärast ning hakatakse dieete pidama. Ka keha tunneb, et enam pole nii energiarikast menüüd vaja kui talvel. Selle juures aga unustatakse jälgida, et kas vähendatud toidumenüü sisaldab ka vajalikke vitamiine ja mineraalaineid,” räägib Baar.

Apteekri sõnul on kevadstressi puhul kõige tähtsam mitte lasta meelerahul langeda, vaid säilitada positiivne meelestatus. “Võimalusel tuleks suurendada oma füüsilist aktiivsust ja jälgida unerežiimi. Isegi kui soojemate ilmadega tekib isutus, tuleks jälgida, et saaks söödud piisavalt värskeid köögi- ja puuvilju, et saada piisaval määral vitamiine ja kiudaineid,” soovitab Baar. “Kui elutempo on liiga kiire või mõnel muul põhjusel ei ole võimalik neid soovitusi täita, tasuks küsida apteegist infot ja vajadusel hankida toidulisandeid.”

Toidulisandite valiku puhul rõhutab apteeker, et igale murele tuleb keskenduda eraldi, kuid kindlasti tasuks tarbida immuunsust tugevdavaid vahendeid. “Kevadväsimuse korral aitavad hästi üldtoniseerivad ja mälu ergutavad preparaadid,” soovitab Baar. Neist esimeste puhul soovitab ta näiteks preparaate, mis sisaldavad eleuterokokki, ženženni, kuldjuurt ja Q10-t. Mälu aitavad ergutada hõlmikpuu ekstrakti, letsitiini ja B-grupi vitamiinidega toidulisandid.

“Kuna tänavune kevad on paraku selline, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra tõttu ei ole võimalik väljas väga palju liikuda, tasuks jätkata ka D-vitamiini tarbimist,” soovitab Baar. Kui siiski tuleb ette, et töölkäimise või mõne muu kohustuse tõttu on vaja väljas toimetada, siis soovitab apteeker lisaks teistele immuunsust turgutavatele vahenditele juurde tarvitada nii probiootikume kui ka näiteks sipelgapuukoore ekstrakti. “Kindlasti tuleks järgida ka elementaarseid nõuandeid: hoida teiste inimestega distantsi, pesta käsi ja vajadusel kasutada desinfitseerivat vahendit,” rõhutab Baar.