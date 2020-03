Maiusta immuunsust tugevdava küüslaugumäärdega 

Küüslauk on keha vastupanuvõime tugevdamisel suurepärane toiduaine. See sisaldab erinevad väävliühendeid, mis annavad laugulisele tema iseloomuliku tugeva lõhna ja maitse. Väävli toimeainet allitsiini tuntakse ka loodusliku antibiootikumina, mis tapab mikroobe ja pärsib nende arengut organismis. Küüslaugul on ka antioksüdandi omadused, tänu millele aitab küüslauk säilitada tugevat immuunsüsteemi.