Jõutõstja Siim Rast: "Isolatsioonis andke ajule ja kehale puhkust." 

End on koju isoleerinud ka Eesti parimaks jõutõstjaks kroonitud Siim Rast, kes on püsitanud hulgaliselt rekordeid ning võitnud jõutõstmise Euroopa meistrivõistlused üliraskekaalus. Need saavutused on nõudnud suurt tahtejõudu ja üüratut tööd, nii vaimset kui ka füüsilist.

Keskendu vigastuste ravimisele

Siim Rast on oma kodust jõusaali sisustades ettenägelikult toiminud nii, et saaks kodus tehtud ka samad asjad nagu jõusaaliski. “Tõsi, masinaid ja plokke mul kodus ei ole, kuid need pole ka jõutõstjate jaoks esmatähtsad. Kõik elementaarse saan tehtud ja treeningplaane väga muuta pole tarvis,” selgitab jõutõstja kodust treeningplaani. Ta möönab, et kodus ei saa ta teha mõningaid harjutusi seljale ja jalgadele, kuid tuleb leidlik olla.

Kui kodus treeningvahendid puuduvad, soovitab Rast tegeleda hoopis selliste asjadega, mida muidu oma treeningutes ei tee. “Näiteks treenida süvalihaseid ja ravida välja vanad vigastused. Paljudel jõutõstjatel on probleeme õlgadega, nii et hea aeg on oma energia just sinna suunata," sõnab ta. Näiteks toob ta, et kummilindiga saab õlgadele väga head koormust anda.

Tähtis osa on sportlase elus toitumisel, sellele on Rasti puhul isolatsioon mõjunud väga hästi. “Tänu rohkemale ajale kodus käin poes vaid üks kord nädalas ning seetõttu on ära jäänud emotsiooniostud ja rämpstoidu söömine - toidulaud on muutunud tervislikumaks," räägib ta. Rasti sõnul tasub mõelda, et ehk ongi praegu hea aeg oma toitumisharjumuste muutmiseks, et tulevikus tervislikum olla.



Võimalus hinge tõmmata



Iga sportlane vajab puhkust, ehkki selle jaoks on raske leida aega. Eriti inimesel, kes tahab aina edasi liikuda ning rohkem saavutada. Seetõttu on isolatsioon hea võimalus hetkeks aeg maha võtta.

“Praegu treenin teisiti, kui muidu. Aga ehk ongi just praegu hea hetk puhata, sest tihtipeale koosneb jõutõstjate hooaeg kevadest ja sügisest, ehk siis käib pidev ettevalmistus mingiks võistluseks,” soovitab Rast kriisiajas näha positiivset külge ning puhata keha ja vaimu, et pärast kriisi veelgi tugevamana tagasi tulla.



Igale mõõnale järgneb tõus



Jõutõstja soovitab hoiduda paanitsemisest. "See ei aita, asja tuleb mõistusega võtta. Praegu tähendab see lihtsalt ootamist, sest liigne agarus pidavat ogarus olema," nendib ta.

Oma vormi pärast mees liigselt ei muretse ning ütleb, et tunneb end isegi paremini kui enne isoleeritust. Selles on oma osa piisaval trennil, auga väljateenitud puhkusel ning tervislikumal toitumisel. Omal moel aitabki isolatsioon sportlasel võtta aeg maha ning vaadata enda sisse.