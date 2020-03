Kaspars Garda: Kuidas kodus püsides end vormis hoida? Eks ikka velotrenažööriga! 

Kaspars Garda velotrenažööril treenimas Foto: Erakogu

Nii Lätis kui Eestis on vähe valgustunde, samas kui muudel aastaaegadel on ilm etteaimamatu ja võib lühikese aja jooksul kardinaalselt muutuda. Sageli ei ole võimalik tänapäeva intensiivses töörežiimis alati leida aega välisteks velotreeninguteks väljas. Koduspüsimine on uus normaalsus ka nüüd, kui kogu maailmas on esmane soovitus sotsiaalselt distantseeruda. Just sellistel hetkedel kulub velotrenažöör igati ära – end saab vormis hoida isegi kodus püsides. Velotrenažööriga saab treenida igal ajal, kui soovi on, muretsemata enda ohutuse pärast. Lisaks, kodus treenimisele saate säästa aega, mis oleks kulunud jõusaali või spordisaali minnes või sealt naastes. Kodus on kõik koheselt ja kohapeal saadaval.



Mida on vaja kvaliteetse treeninguks?

Kvaliteetse velotrenažööril treeningu jaoks peab end varustama:



● joogivee või spordijoogiga, kui treening kestab mitu tundi;

● HR pulsivööga, et saaks jälgida oma pulssi;

● hästi ventileeritud ruumi / tuba;

● matti jalgratta ja trenažööri all;

● rätikut higi kuivatamiseks.



Leia endale sobivaim velotrenažöör