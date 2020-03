Hoia end ise kodus vormis: kuus võimalust selleks! 

All Wellness Guide annab selleks mõned võimalused.

Uuri oma kodukanti. On suur tõenäosus, et su kodukandis on jalgrattateid, matkaradu või vaikseid murulappe, millest sul aimugi polnud. Uuri välja kõik sportlikud paigad ning katseta iga nädal midagi uut. Võimalusi jagub – sa võid jalutada, joosta, sörkida, sõita ratta või rulluiskudega.

Investeeri paari trenni-DVDsse. Nende päevade jaoks, mil ilm on vihmane või külm, varu trenni-DVDsid. Liiga sagedasel kasutamisel võivad need tüütuks muutuda, kuid korra-kaks nädalas oleks hea treeningrežiimile nendega vürtsi lisada. Plaate on igale maitsele – joogast ja Pilatesest poksi ja isegi striptiisitantsuni.

Mine tantsima. Nüüd on ometi aega kodus tantsida. Hoogsalt ja häbenemata. Tants annab kehale suurepärase koormuse ja ergutab südame tööd. Pealegi on see mõnus ja seltskondlik ajaviitemoodus.

Karga sadulasse. Kui sul veel head jalgratast pole, kaalu selle ostmist. Võid paaril päeval nädalas tööle sõita ning poeskäigud auto asemel rattaga korda ajada. Nii püsid aktiivne ka siis, kui sa teadlikult trenni ei tee.

Jaluta (või jookse) koeraga. Koer annab põhjust õue minna ja end liigutada isegi siis, kui sul selleks vähimatki isu pole. Su koeral on ükskõik, kas ilm on ilus või sant – ta ei taha muud kui joosta. Kui sul koera pole, paku end korra-kaks nädalas jalutama sõbra koeraga (või varjupaigakoeraga!).