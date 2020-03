TEE ISE: immuunsust turgutav greibi ja ingveri jook  

Joogi valmistamine on imelihtne ning selleks on vaja greipi ning väikest jupikest ingverit. Pigista greibist mahl välja, lisa sellele hakitud ingver ning blenderda, kuni saad mõnusa siidise mahla. Greibi asemel võid kasutada ka sidrunit või kombineerida neid kahte üheks eriti virgutavaks sõõmuks.



Soovitame parima tulemuse saavutamiseks kombineerida see jook väikese jalutuskäiguga looduses.