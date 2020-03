Toitumisnõustaja soovitab: kuidas toitumisega immuunsüsteemi toetada 

Kerstin Joandi on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse geenitehnoloogia ning Kopenhaageni Ülikooli magistrantuuri toitumisteaduste (“Master in Human Nutrition”) erialal. Samuti on Joandi seni ainsa eestlasena läbinud Rahvusvahelise Olümpiakomitee kaheaastase sportlaste toitumise täiendõppe programmis (“IOC Diploma in Sports Nutrition”).