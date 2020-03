Viis nõksu, kuidas rohkem taimset toitu süüa 

Tihti arvatakse, et on vaid kaks valikut – olla kas veendunud lihasööja või taimetoitlane. On aga igati mõistlik ja tervitatav alustada lihtsalt lihatarbimise vähendamisest. Väiksed muutused aitavad sul õppida taimset toitu armastama, tekitamata seejuures tunnet, et pead millestki täielikult loobuma.