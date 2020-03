Hoia end: viis olulist punkti, mis aitavad jooksuvigastusi vältida 

3. Venitused ja lõdvestused on hädavajalikud. Iga pingutusega lihased lühenevad, seetõttu on taastumiseks ja vigastusriski vähendamiseks vaja nii enne kui pärast jooksu neid venitada. Tõsisema jooksumahu korral on hädavajalik massaaž, kuna venitused ei suuda ühel hetkel enam taastada vajalikku lihase elastsust.

Pulsikella abil saate jälgida, et te üle ei pingutaks. Sageli on alguses sisetunne väga hea, kuid see on petlik. Pulsikell näitab, et alguses tuleb hoopis rahulikumalt joosta. Samuti on pulsikella abil hea jälgida arengut. Kui suudate joosta sama lõigu sama aja, aga madalama pulsiga, on organism järelikult arenenud. Kui organism harjub, võid koormust tõsta.