Võitle targalt: liikumine ja tervislik toit aitavad kevadväsimust peletada 

Kuna toit suudab mõjutada meeleolu ja seega ka üldist õnnetunnet, on võitluses kevadväsimusega võtmekohal just mitmekülgne ja tervislik toitumine. Esimese asjana ära otsi lahendust apteekidest erinevate multivitamiinide näol, vaid vaata kriitilise pilguga üle oma toidulaul. Sööma peaks väiksemaid koguseid ja tihemini ning kindlasti ei tohiks ligi lasta näljatunnet. Igal toidukorral tuleks au sisse tõsta valgurikkad toiduained nagu munad, erinevad pähklid ja seemned ning treenijate ja aktiivse elustiiliga inimeste lemmik – madala rasvasisaldusega kanafilee. Valgud tagavad täiskõhutunde pikemaks ajaks ning aitavad seeläbi võidelda isusööstudega. Samuti on valgud tähtsaks ehitusmaterjaliks juuste, küünte, naha, lihaste ja luude koostises ning aitavad hoida energiataseme kõrgel ning aju töös.