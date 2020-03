KÕHT TRIMMI: 20 asja, mida meeles pidada 

10. Tee kõhulihaste harjutusi nii, et viimane kordus nõuaks tõsist pingutust, soovitav on kõhulihaste harjutusi teha 8-15 kordusega. Lihasvastupidavuse arendamiseks peaksid tegema 20 kordust. Kui suudad harjutust teha üle 20 korra, on see liiga lihtne. Sel juhul võiksid seda teha aeglasemalt või lisada raskused. Korralikult treenides võib kordade arvu suurendada igal järgneval nädalal.

11. Kõhulihaste jõu säilitamiseks peab treenima minimaalselt kaks korda nädalas. Efektiivne treeningukava võiks koosneda kolmest kõhulihaste trennist nädalas, mis laseb lihasel vahepeal 48 tundi puhata.

12. Alusta treeningut alumiste kõhulihastega, kuna need on tavaliselt nõrgemad ja nõuavad koordineeritumaid liigutusi. Kõige paremini mõjuvad liigutused, mis kaasavad võimalikult vähe puusi ja pingutavad maksimaalselt alakõhtu.

13. Ülemiste kõhulihaste treeninguks on kõige efektiivsemad keretõsted: tõsta ülakeha põlvede poole, kuid hoia jalad maas. Harjutusi saad raskemaks teha, muutes käte või jalgade asendit. Väljapoole pööratud küünarnukkidega on seda harjutust märksa raskem teha kui ette suunatud küünarnukkidega.

14. Sünnituse järel välja veninud ja lõtvunud kõhulihaseid treenivad kõige paremini õlavöö tõsted kumera seljaga. NB! Tee neid kindlasti väikese amplituudiga! Ära tee suure amplituudiga harjutusi (jalatõsted, keretõsted) enne, kui kõhulihaste toonus on taastunud, vastasel korral võid need sootuks välja venitada.

15. Et lihased ei harjuks kindla koormusega, tee võimalikult erinevaid kõhulihaste harjutusi - nii saavutad parema tulemuse. Näiteks keha hoidmist küünarvarstoenglamangus tee kõige viimasena, pärast dünaamilisi, suurt liikuvust nõudvaid harjutusi (näiteks pärast keretõsteid või -pöördeid).

16. Kõhulihased taastuvad treeningust üsna kiirelt. Kui reielihased võivad pärast kõva treeningut mitu päeva valutada, toibuvad kõhulihased enamasti 48 tunniga. Hea reegel on see, et kui kõhulihased on eelmisest treeningust valulikud, ei ole veel õige aeg neid uuesti treenida.