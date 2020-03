ALGAJAILE: mida aeroobikatundi minnes silmas pidada? 

* Mõõdukas tempos lihastreening on hea rasvapõletuseks. Kui eesmärk on saleneda, peab korduste arv olema suur ja raskused väiksed. Ei maksa karta, et lihased jõuharjutusi tehes liiga suureks kasvavad - naistel reguleerivad hormoonid lihasmassi kasvu.

* Lõpeta trenn alati venitustega, et järgmisel päeval ei oleks lihasvalu. Sinu veres peab olema piisavalt magneesiumi ja rauda, kahtluse korral lase perearstil määrata vereanalüüs. Kui magneesiumi on veres alla 0,75 mmol/l, suureneb lihaskrampide oht, jäsemete tuimus, silmade tõmblus, unehäired, tekib suur higistamine, langeb sportlik vorm ja töövõime. Treeniva naise igapäevane annus peaks olema 300 mg annus magneesiumi. Sügisel ja talvel söö lisaks kompleksvitamiine.

* Minimaalne treeningukordade arv on kolm korda nädalas 30 minutit korraga ja see on tõesti vähim. Siis saab hakata rääkima treeningust, muidu on lihtsalt tore liikuda.