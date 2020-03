LAISKADELE: neli viisi, kuidas end lihtsalt vormi viia 

Vajad head ettekäänet põhku pugemiseks? Napp ööuni ei tee mitte üksnes piredaks ja loiuks, vaid toob kaasa ka infarktiohu. Norra teadlaste uurimusest selgus, et neil, kes hommikul virgena ei ärka, on 27% suurem südamerabanduse oht. Regulaarsed häired magama jäämisel ja põhjalikul põõnamisel suurendavad ohtu veelgi.

Valgu lisamine menüüsse on salajane dieedirelv. See tekitab täiskõhutunde ning seega pruugid toidukorra jooksul vähem kaloreid. Kuna valgud on lihaste ehitusmaterjal ja lihaste säilitamiseks kulub rohkem kaloreid kui peki säilitamiseks, kiirendab lihas ainevahetust. Pealegi on valgurikkad toidud tulvil tsinki ja B-vitamiini, mis tugevdavad immuunsüsteemi.