NÄDALAGA KAKS KILO: kuidas arukalt kaalu kaotada? 

Kas on üldse võimalik ilma nälgimise, kahtlaste preparaatide või tervete toidurühmade menüüst eemaldamiseta seitsme päevaga kehakaalust kaks kilo maha võtta? Tuleb välja, et on. Kogu trikk seisneb väikeste ohverduste kombineerimises kavalate nippidega.

Loomulikult tuleks kohandada allpool olev menüü- ja trennistrateegia oma elustiili ja enesetundega. Kui oled järjekindel, tunned end järgmisel nädalal märgatavalt kergemana.

Söö toitu, mis hoiab kõhu kaua täis

Tähtis on kombineerida toiduaineid, et kõht püsiks kauem täis. Osa toiduainete söömise järel on kõht tunni-paari pärast jälle tühi. Osa neist aga püsib kõhus 4–6 tundi, ilma et tekiks kohutavat näljatunnet.

Kõikide valgete teraviljatoodete – sai, riis, spagetid – menüüst eemaldamine teeb sind saledamaks. Need toidud sisaldavad selliseid süsivesikuid, mis seeduvad väga kiiresti, ja seetõttu oled üsna pea taas näljane.

Kõhu hoiavad kõige kauem täis kiudainerikkad toiduained: kõik täisteratooted, tume riis, kaerahelbed, aedviljad. Veel parem, kui valid ainult köögiviljad: neis sisalduvad süsivesikud seeduvad aeglasemalt ja seega püsib su kõht kauem täis.

Näri korralikult

Keha ei suuda toitu korralikult seedida, kui sa ei näri seda põhjalikult läbi. Närimise ajal aitavad toitu lõhustada süljes leiduvad ensüümid – ka nende tööks on väiksemad ampsud paremad. Lisaks vähendab närimine kehas stressihormoonide hulka. Loomulikult saadab keha küllastustundesignaali välja varem, kui närid toitu kauem.

Joo ainult vett

Ühes spordi- või energiajoogis, samuti smuutis ja lahjas õlles on umbes 100 kilokalorit. Samal ajal ei täida ükski neist sajast joogikalorist kõhtu samamoodi nagu toidust saadud kalorid, seega on need üsna mõttetud.

Seevastu vesi on kõhnumisjook number üks – kaloreid selles ei leidu. Vee joomine aitab ainevahetust kiirendada. Eriti tõhusalt paneb organismi tööle külm vesi, sest vee soojendamiseks on vaja kulutada lisaenergiat. Vahelduse mõttes võid veele lisada piparmündilehti ja sidrunit. Loomulikult tuleb loobuda alkoholist.

Ohverda üks toidukord

Eemalda oma menüüst õhtusöök. Nõnda sööd päevas mõnisada kilokalorit vähem, mis tähendab ka vähem võimalikke rasvavoldikesi. Loomulikult tuleb loobuda igasugusest kiirtoidust.

Lõunaks eelista kalatoite, näiteks lõhet. Lõhes on palju nahale ja lihastele kasulikke toitaineid, lisaks lõhustab organism kalavalku, ka lõhe oma, kaua. Nii püsib ka täiskõhutunne.