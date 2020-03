VAIM VIRGEKS: liikumine annab energiat 

Tavapärane loogika ütleks: kui olen väsinud, tuleb puhata. Sestap mõeldaksegi sageli, et väsimus on nii suur, et ei jaksa end liigutadagi ning loobutakse trennist. Ja kui siiski ennast spordisaali kohale veetakse, on tunne pärast trenni igati reibas. Kuidas see võimalik on?

„Hea on endale selgeks teha, milline sinu väsimus on,“ selgitab MyFitnessi jõusaali- ja personaaltreeningute juht Kadri Paat. Vaimse väsimuse või stressi vastu aitab trenni tegemine tema kinnitusel suurepäraselt ning pärast pikka kontoripäeva ei ole paremat väsimuse peletajat kui enda liigutamine.

Inimene on loodud liikuma

Seega, kui tunned, et ei jaksa kätt ega jalga tõsta, kuid tegelikult ei ole sa päeva jooksul füüsiliselt aktiivne olnud, saad energiat juurde just liikumisest. Kehaline aktiivsus on Kadri kinnitusel parim ravim nii vaimsete kui ka paljude kehaliste probleemide korral.

„Liikudes paraneb aju verevarustus, pähe jõuab rohkem hapnikurikast verd, ning see aitab ka selgemalt mõelda,“ selgitab ta ning lisab, et inimene on loodud liikuma, tundide kaupa paigalpüsimine pole meile loomulik.

Ka siis, kui töö nõuab ühekülgset füüsilist koormust, tasub proovida tööväsimust trenniga peletada. Selle lihtsa soovituse heaks näiteks on aiapidajad, kes on kogenud, et pärast peenramaal kaevamist aitab mõõdukas trenn või jooga palju paremini taastuda kui teleka ees vedelemine.

Praegusel aastaajal kurdavad paljud kevadväsimuse üle. Kadri Paat soovitab märgata suuremat pilti oma elust. „Kui tunnen, et olen aina väsinud, tuleks üle vaadata, kas ma magan piisavalt, kas toitun tervislikult, nii et minu menüüs on piisavalt vajalikke vitamiine ja mineraale, kas ma liigun piisavalt,“ soovitab ta.