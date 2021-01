TEADLASED: jooksmine parandab elukvaliteeti igas vanuses

Varem on teadlased leidnud, et jooksmine hoiab inimest rasvumise ja ülekaalu eest. aitab kontrolli all hoida kolesterooli, vereõhu ja veresuhkru. Et jooksmine teeb füüsiselt tugevamaks, aitab see ennetada ka südametõbesid. Samuti paneb see ainevahetuse paremini tööle.