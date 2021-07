Kepikõnd on jõusaalis rassimisest neli korda tõhusam

Soome teadlased soovivad uuringuga näidata, et kuigi kepikõndi peetakse rohkem naiste ja eakate liikumisvõimaluseks, on sellest kasu ka meestele ja noortele.

Teadlased toovad veel välja, et see on tõhus spordiala ka ülekaalulistele, sest kepikõnd ei tee põlvedele ega teistele liigestele liiga. Sellest on kasu nii vähetreenituile kui ka neile, kes soovivad treeninguks suuremaid koormuseid – siis tuleb kepikõnniks lihtsalt sobivam maastik valida.