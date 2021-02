KAALUST ALLA: milline trenn on parim? 

Foto: PantherMedia/Scanpix

See, milline treening aitab paremini kaalust alla võtta, on igipõline vaidlus. Ühed arvavad, et aeroobne treening toob saledama piha kõige kiiremini, teiste meelest on kaalulangetajaile parim rohkem ainevahetust mõjutav vastupidavustreening. Mida räägivad teadlased?