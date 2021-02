Kas teadsid, et šokolaad võib aidata sportlikku vormi parandada? 

Katses osalenud hiired jagati kaheks, esimesed said päevas kaks korda vett, teised kakaost eraldatud ainet nimega epikatehhiin. See on flavonoidide rühma kuuluv aine, mida lisaks kakaole leidub ka rohelises tees.

Teadlased selgitavad seda sellega, et epikatehhiin aitab rakkudel rohkem energiat ammutada ja lihased ei väsi tänu sellele nii kiiresti ära. Lisaks on nad veendunud, et inimkehas toimib asi samamoodi ning nad väidavad, et kui sööd viis grammi šokolaadi päevas, paranevad su sporditulemused poole võrra.