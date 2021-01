Mida teha, kui stress paisutab pihta?

Veebikülg Health24 kirjutab, et stressiga kaasnev ärevus paneb keha tootma liigset stressihormooni kortisool. Selle küllasus kehas sunnib organismi rasva säilitama, seda eriti kõhupiirkonnas.

Kui kahtlustad, et su vöökoha paisumise taga on stress, on kasuks kaks soovitust.