Sinu treener Liigud vähe? Hangi aktiivsusmonitor - see utsitab tegutsema! Helle Rudi , täna 13:30

Foto: Arvi Kriis

See, et liikumine tuleb tervisele kasuks, on juba vana tõde. Viimasel ajal on väga popiks saanud randmel kantavad aktiivsusmonitorid ja nutikellad, mis aitavad igaühel enda tervisel ning liikumisharjumustel silma peal hoida.