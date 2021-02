HIIT treening: kolm olulist asja, mida arvestada 

* Suur oht on üle treenida. Inimese organism suudab nädalas taluda kindla hulga trenni. Seepärast tuleb meeles pidada, et kui HIIT treeningut ei tee õigesti või piisaval hulgal, võib see põhjustada vigastusi ja läbipõlemist. Ka kõige parema vormiga inimestele piisab kuni neljast üliintensiivsest treeningust nädalas. Vähem vormis inimesed ei tohiks üle kolme HIIT treeningu nädalas endale lubada.