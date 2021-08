Levinud ainevahetusmüüdid, mis tõmbavad su kaalulangetusplaanidele pidurit 

Ainevahetust muuta ei saa. Jah, geneetikal ja tervislikul seisundil on oma osa, kuid toitumise ja treeninguga saad sa oma ainevahetust mõjutada. Paljud uuringud on näiteks kinnitanud, et lihased aitavad kehal kaloreid põletada ka puhkeasendis. Ning tervislik toit ainult toetab ainevahetust.