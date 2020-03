Treener: kõikidel võitlusaladel on oluline distsipliin, enesekontroll ja hea füüsiline koormus 

Näiteks räägib Tony Hitrov, et tai poks on kikkpoksist mänglevam, taktikalisem ja tehnilisem. "See on kõikidest püstivõitlusaladest tugevaim," lausub ta. Kikkpoks on aga täiesti teistsugune, väga agressiivne ja kiire - tehakse palju lööke ja liigutakse palju. "See loodigi seepärast, et publikul oleks põnevam vaadata," selgitab Kevin Renno võitlusspordi akadeemia treener, et kikkpoks saab olla kiirem, kuna püstimaadlus on seal keelatud. Samuti on kikkpoksis keelatud küünarnukilöögid, mis aga tai poksis on jällegi lubatud.

Võitlussporte harrastades on normaalsesse vormi tema sõnul võimalik saada kolme kuni viie kuuga. Tai poks on parim kaalu langetuseks, kuid lisaks õpib seda treeningut harrastades enesekaitset ja distsipliini ning leiab uusi sõpru. Tai poksis on olemas nii liikumine, tehnika, vastupidavus kui ka vaimne areng. „Hea painduvus tuleb seda harrastades kindlasti kasuks, kuid olulisem on tehnika. Kõige lahedam selle ala juures on see, et sa jäädki tippvormi taga ajama, sest tehnikat saab alati paremaks treenida,” räägib Hitrov. Ta ise on selle alaga tegelenud juba kümme aastat, kuid leiab ikka, et tal on endiselt väga palju õppida ja lihvida.

Vanus võitlussporti harrastama asudes rolli ei mängi, kui inimene on varasemalt sporti teinud ja elanud aktiivselt. "Põhiline on alustada ja sammhaaval ennast vaikselt üles ehitada. Kõik inimesed on erinevad, vanus ei ole määrav,” kinnitav Hitrov. Tema trennides käib paar vanemat mees, kellel on vastupidavus oluliselt parem kui neist kaks korda noorematel meestel.

Renno akadeemias on mitu erineva tasemega rühma, millest endale sobiv leida. „Hakkama saab igaüks, kellel vähegi tahtmist on. Kuna sport üleüldiselt suurendab kontrolli oma keha üle, on varasem kokkupuude spordiga alati eeliseks. Küll aga ei tasu karta kogemuse puudumist, sest kui trennides korralikult kohal käia ja teadlikult kaasa teha, tulevad oskused peagi iseenesest,” julgustab treener.

Trenni asudes ei saa mööda varustusest, kvaliteetne tai poksi varustus maksab 150–200 eurot. Kindlasti saab ka soodsamalt, kuid nõrga kvaliteediga varustus võib olla ohtlik nii endale kui ka teistele. Enne täisvarustuse soetamist soovitab Hitrov kindlasti nõu pidada treeneriga, kes aitab vastavalt võimekusele leida parimad vahendid. Kvaliteetne varustus kestab ka suure treeningkoormuse korral (5-10 trenni nädalas) vähemalt kaks aastat.