Teadlased: treening võib teha õnnelikumaks kui raha 

Business Insider kirjutab Yale’i ja Oxfordi ülikoolide teadlaste läbi viidud uuringust, milles võeti vaatluse alla 1,2 miljoni ameeriklast. Uuritingus võrreldi, kas õnnelikumad on need inimesed, kellel on palju raha või need, kes käivad regulaarselt trennis.

Ilmnes, et õnnelikumana kirjeldasid end need inimesed, kes on füüsiliselt aktiivsed ja liigutavad end regulaarselt. Need, kellel on palju raha, kuid kes on passiivsema elustiiliga, on õnnetumad - aastas tervelt 18 päeva rohkem.