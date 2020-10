Millised joogaharjutused sobivad enne ja millised pärast trenni? 

Enne jooga praktiseerimist oleks üldiselt alati soovitatav omandada algteadmised, kuid pigem on need vajalikud selleks, et teadlikult ja tõhusalt praktiseerida, mitte sellepärast, et need kuidagi liiga võiksid teha. Teoreetiliselt on võimalik teatud tugevamate energeetiliste harjutuste puhul endale liiga teha, kuid pigem psühholoogiliselt kui füüsiliselt. Jällegi, kui teha teatud treeninguid, mida kutsutakse tänapäeval joogaks, kus rõhuasetus on väga suures osas füüsilisel, siis seal on tõenäosus suurem, et endale ka füüsiliselt liiga tehakse. Traditsioonilise jooga puhul seda võimalust väga ei ole, kui on algteadmised näiteks ka sellest, milliseid praktikaid teatud spetsiifiliste terviseseisundite puhul vältida.