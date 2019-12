Tai poksi treener Andra Aho: personaaltreeningu puhul on areng kiirem 

Tai poks ja poks on väga erinevad: kui poksis on kasutusel vaid käteloogid, siis tai poksis kasutatakse kogu keha. „Tai poks on kõige mitmekülgsem püstivõitlusspordiala, kus on kasutusel lisaks kätelöökidele jala-, põlve- ja küünarnukilöögid ja püstimaadlus ehk klintš. Tai poksi iseloomustatakse inglise keeles kui „the art of eight limbs“, mis näitab ala mitmekülgsust ja võimalusterohkust. Lisaks sooritatakse tai poksi matši alguses traditsiooniline tants wai khru, mis on austusavaldus treeneritele ja jumalatele. Tai poksil on pikk ajalugu Tai Kuningriigis, kus on tegemist rahvusspordiga,” räägib Aho.

„Tai poks on väga tehniline ja mänguline, mis teebki selle ala huvitavaks ja põnevaks ka jälgida, sest iga hetk võib midagi juhtuda. Samuti see, et tai poksis ja võitluskunstides üldse sa ei saa mitte kunagi „valmis“; sa arened pidevalt ja õpid midagi uut juurde. Minu arvates ei saa mitte kunagi öelda, et sa oled „valmis“ ja tead ja oskad nüüd kõike. See on elukestev teekond, mille ilu ja valu ei lõpe kunagi, ja see ongi asja võlu,” lisab Aho, kes on organisatsioonide ISKA ja WAK-1F Euroopa meister, tai poksi üliõpilaste maailmameister, Eesti meister kikkpoksis ja Baltic Muay Thai Openi võitja.

Motivatsioon

Tai poks sobib ka kardiotreeninguks. Tai poks on väga liikuv ja intensiivne ala, kus trenni vältel on kasutusel kogu keha, mis tagab hea rasvapõletuse. Samuti tehakse erinevaid harjutusi oma keharaskusega või kasutades hantleid, mis tagab lihastoonuse kasvu. Lisaboonuseks on hea teraapia ja võimalus mõtted igapäevamuredest eemale saada.

„Motivatsioon võiks olla hea enesetunne, mida trennist saab. Trenn aitab pingeid maandada ja luua tasakaalu muidu enamasti istuvale elustiilile. Oluline on leida ala, mis pakub huvi ja millega tegelemine naudingut pakub, siis pole trenni tulemine ka enam nii raske. Tähtis on trenn päevakavasse sobitada ja siis seatud eesmärkidest kinni pidada. Enesedistsipliin on nr 1. Muidugi tuleb kuulata ka oma keha ja mitte haigena või ülekurnatuna trenni tulla, aga kui lihtsalt ei viitsi ja otsid endale vabadusi, miks mitte trenni minna, siis püüa sellel mõttel sabast kinni ja pane „stopp“, vaigista meel ja mine trenni. Sellistel päevadel on eneseületusest ja heast trennist tulenev heaolutunne veel parem,” arvab Aho.

„Hea enesetunne, tervis ja see, et mu vaim on tasakaalus ja olen tugevam trenni tehes, peaks olema piisav motivatsioon trenni tulemiseks,” naeratab ta.

Algajate tai poksi baaskursuste gruppides on 1,5-tunnised treeningud kolm korda nädalas. „Teadmised kinnistuvad, areng toimub ja kindlasti paraneb vorm ja vastupidavus,” põhjendab Aho.