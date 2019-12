TEADLASED SOOVITAVAD: need neli toitumisnippi aitavad parandada sportlikke sooritusi 

1. Tarbi D-vitamiini. D-vitamiin on tervise jaoks asendamatu. Selle olemasolu on erinevate uuringute andmel oluline ka sportlastele, sest see vähendab sooritusejärgset põletikku kehas, mis omakorda tähendab lühemat taastumisaega ning võimalust, et lihas- ja liigesevalu ei teki või möödub kiirelt.