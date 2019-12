Viis harjutust, mis annavad lõuatõmbamiseks vajaliku jõu 

* Treeni kõhulihaseid. Lama põrandal selili. Siruta käed üle pea ja pane üks käsi teise peale. Samamoodi siruta välja jalad ning pane üks pahkluu teise peale. Tõsta ühekorraga põrandalt lahti nii käed kui jalad, püüa saavutada kehaga V-tähe kuju. Alaselg peaks jääma põranda külge. Püüa hoida seda asendit võimalikult kaua, treeni end seni, kuni jõuad selles püsida ühe minuti järjest.

See harjutus on hea ka selles mõttes, et just sellises kehaasendis pead sa lõuatõmbe ajal olema - jalad ei tohi rippuda lõdvalt sinu taga, vaid peavad olema ees ja tugevad.

* Treeni korsetilihaseid. Võta selleks appi võimlemispall. Põlvita, pane võimlemispall oma ette ja käsivarred selle peale. Selga sirgelt hoides rulli palli ette nii, et keha oleks võimalikulr ees ja pinges. Korsetilihaseid appi võttes rulli end tagasi algasendisse. Tee ühekorraga kaks kuni neli seeriat, igas viis kuni kümme kordust. Selg püsigu sirge!

* Tee kätekõverdusi. Mitte põlvedel või maas lamades, hoopis tõsta oma käsi, hoides samal ajal käes näiteks pinki. Püüa teha igapäevaselt kümme kätekõverdust perfektselt, kasvõi üks korraga.

* Ripu sirgete kätega. Postil õpid kehaga töötama rippudes. Algatueks ripu õlad kokku surutuna sirgete jalgadega nii kaua kui saad. Jälgi, et peopesad oleksid sinu poole keeratud.

Kui rippumine on selge, püüa selles asendis põlved 90 kraadi ette sirutada nii, et su rippumisasend jäljendaks toolil istumist. Ja kui see harjutus on ka lihtne, püüa jalad sirutada ette nii, et need oleksid põrandaga paralleelsed.

* Ripu painutatud kätega. See on juba osa lõuatõmbest. Püüa end tooli abil seada postile rippuma nii, et lõug oleks postist kõrgemal ning käed kõverdatud. Hoia seda asendit, kuniks jaksad, korda kaks kuni viis korda.