Kolm hobi, mis panevad sind rohkem liikuma 

1. Tantsimine. Muidugi võib hobide alla liigituda ka jõusaalis rassimine, aga isegi õhtul klubis jala keerutamine on kehale teretulnud trenn (ära ainult alkoholiga liialda - see on kahjulik nii ajule kui ka ümbermõõdule, alkohol on kaloririkas). Või kui sulle rahvamassis väänlemine ei istu, pane õhtul kodus ise meeldiv muusika mängima ja tantsi üksi, kahekesi või koos lastega. Kalorid põlevad ja lõbus on ka.