BLOGIJA SOOVITAB: viis võimalust pühadesööminguid tasakaalus hoida 

* Jõulud on aeg hea ja parema nautimiseks, ometi ei ole mingit vajadust end jõulude ajal oimetuks süüa. Alusta jõululaua plaanimist varakult, vali välja just sinule armsad jõulutoidud ja keskendu koguste asemel kvaliteedile.

* Joonista oma jõuluaegse söögilaua skeem koos kausside ja vaagnatega ning mõtle läbi, millega need täidad. Tõenäoliselt märkad, et laud ongi juba täis ja peamised jõuluroad on kenasti ära paigutatud. Kui su pildile jäävad siiski imekombel tühjad augud, siis on see suurepärane võimalus laua kaunistamiseks kuuseokste, küünalde, õunte, mandariinide ja pähklitega.