Kuidas peletada pühadega kogunema kippuvaid lisakilosid? 

Ka Fitlap.ee peatreener ja toitumisnõustaja Heikki Mägi on täheldanud, et pühad on inimeste jaoks vabaltvõtmise ja ohtra söömise aeg. "See aeg näitab justkui rohelist tuld kõigele, mis eelneva aasta jooksul on olnud keelatud või tabu," muigab ta. Kuid samamoodi on ta täheldanud, et sellele perioodile järgnevad süümepiinad ja kurbus.

Imepilli pole - muutused nõuavad keskendumist

„Kas on mingit imerohtu neist kilodest kiiresti lahti saamiseks? Kiirteed? Mingitki võimalust? Kurbusega pean tõdema, et seniajani pole välja mõeldud imepilli, mis sinu jõuludega juurde söödud kilokesed võluväel kaduma paneksid,“ arutleb Mägi, et kilode kaotamiseks on ikkagi vaja aega ja natuke ka vaeva näha.

Ometigi pole treeneri sõnul põhjust pead norgu lasta.

"Lohutavalt kõlab vast see, et pühadenädalaga ei ole võimalik endale teab mis suurt rasvapolstrit ümber süüa. Ülekaalu tekkimine on õnneks ikka kuude- ja aastatepikkune protsess," täpsustab Mägi. Kuid ka mõni lisandunud kilo ei ole põhjus alla vandumiseks ja käega löömiseks.

Mägi sõnul on viis lihtsat nippi, kuidas aasta alguses taas end joonele saada.

Esimene ja olulisim põhimõte on saada oma toitumine uuesti korda. "Toitumine on ülekaalu kaotamisel kõige alus. Seepärast vaata üle oma toidulaud. Kaota laualt kiireid süsivesikuid sisaldavad toiduained - koogid, kommid, magusad joogid ja muu seesugune, mis paisutab vöökohta eriti kenasti," õpetab ta.