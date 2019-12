Personaaltreener soovitab: mesine ning mahlane seakaelakarbonaad talvesalatiga 

„Liha kõrvale võib julgelt süüa ka kartulit. Näiteks 150 grammis koorega keedetud kartulis on 783 mg kaaliumi (25% minimaalsest päevasest kaaliumivajadusest), 39,9 mg magneesiumi (veidi enam kui 15% minimaalsest päevasest magneesiumivajadusest), 1,05 mg rauda (ligi 12% minimaalsest päevasest vajadusest) ning ka vaske ja tsinki,“ loetles Kelner ja lisas: „Kartuli ja liha kõrvale sobib hästi ka üks uute maitsetega salat. Selle talvesalati põhiliseks koostisosaks on bataat – mu enda isiklik lemmik. Erinevad salatilehed ja külmutatud jõhvikad lisavad omapärase ja hõrgu maitse.“

Valmistamine: Koori bataat ja lõika kuubikuteks. Laota vormi või ahjuplaadile, nirista peale oliiviõli ja puista üle helbesoolaga. Küpseta ahjus 200 kraadi juures 15 minutit või kuni kuubikud on peaaegu pehmed ja kauni värviga. Rebi rohelise lehtkapsa lehed väiksemateks tükkideks, varred viska ära. Nirista peale oliiviõli ja mudi lehtedesse. Rösti pähkleid kuival pannil mõni minut, kuni need on saanud kauni värvi, lase jahtuda. Sega kastmeks õli, sinep, mesi ja sidrunist pressitud mahl. Maitsesta soola ja pipraga veskist. Laota pestud segasalatilehed kaunile vaagnale, sega hulka röstitud bataadid ja lehtkapsalehed. Puista peale hakitud metspähkleid ja jõhvikaid, vahetult enne serveerimist nirista üle kastmega. Kui lehtkapsalehti pole, maitseb salat hea ka vaid segasalatilehtedega.