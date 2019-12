Personaaltreener soovitab: seapraad barbecue kastmes 

”Seapraad ja kartul – just selline on tavapäraselt olnud minu perekonna jõuluroog. Kõrvale hapukapsast, sinepit ja rohkem polegi tavaliselt vaja. Seekord pakun perele aga natuke erilisemat maitseelamust, vürtsitades seapraadi BBQ-kastme, tšillipipra ja sibulaga. Kõrvale pakun kas tavalisi ahjujuurikaid või valmistan kartuli-kõrvitsatambi juustuga. Viimane nõuab küll natuke rohkem aega, kuid pikkade pühade ajal õnneks aega jätkub,” avaldas Kelner, kelle sõnul jälgib see retsept ka taldrikureeglit.