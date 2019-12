Viis kõige levinumat müraallikat, mis meie igapäevaelu häirivad 

Autoalarm

Varaste hirmutamiseks loodud helisignaal on tõenäoliselt linnakeskkonna üks levinuimaid ja ärritavamaid faktoreid. Autoalarmid võivad olla tundlikud isegi väiksemate segajate suhtes, nagu vihm või mööduv mootorratas, seega valehäired on kerged tekkima. Autoalarmi helitugevus võib ulatuda 120 dB-ni, mis on ligi kaks korda kõrgem inimese taluvusepiirist ning jätab jälje meie vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Ehitustööd

Mõistagi on ehitusobjekt juba oma olemuselt mürarikas koht. Ehitustöödega tekitatud müra jääb üldjuhul vahemikku 75-130 dB ning võib linnas hoonete vahel kajades elanikke korralikult häirida. Esmaspäeva hommikul kell 7 aknataguselt ehitusplatsilt kostev betooni purustamise hääl tekitab tõenäoliselt tahtmise kiiremini tööle jõuda.

Rahvamassid

Viimastel aastatel on aina rohkem kohvikuid ja restorane avatud endistes tööstushoonetes ja lisaks on maitse-eelistused nihkunud minimalistlikuma sisekujunduse suunas. Sellise trendi üheks kõrvalmõjuks on see, et siseruumid on muutunud mürarikkamaks, sest vähem esineb mürasummutavate omadustega ehitusmaterjale ja sisekujunduselemente nagu diivanid, kardinad, laudlinad ja vaibad. Näiteks kohvikus õppides või töötades eelistavad paljud inimesed ebameeldivaid helisid varjutada valju muusikaga.

Linnaliiklus